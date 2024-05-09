В России выпустили онлайн-проект "Бессмертный полк"

Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили онлайн-проект "Бессмертный полк", в котором ветераны Великой Отечественной войны объединены в виртуальном шествии, сообщает пресс-служба фонда.
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