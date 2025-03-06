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Власти Белгородской области рекомендовали вузам региона перейти на очное обучение

Оперативный штаб Белгородской области рекомендовал вузам региона перейти к очному формату обучения. При этом необходимо соблюдать все меры обеспечения безопасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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