Власти Белгородской области рекомендовали вузам региона перейти на очное обучение

Оперативный штаб Белгородской области рекомендовал вузам региона перейти к очному формату обучения. При этом необходимо соблюдать все меры обеспечения безопасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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