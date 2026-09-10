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Воронежские новости

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Воронежец заказывал товары и подменял их в ПВЗ для перепродажи

Воронежец заказывал товары и подменял их в ПВЗ для перепродажи

В начале сентября в полицию обратилась служба безопасности сети ПВЗ. Установлено, что 24-летний парень заказывал дорогостоящие товары, после чего при оформлении отказа подменял их, а оригиналы забирал себе и перепродавал.

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