Желтые контейнеры для раздельного сбора установят в еще одном районе Карелии

75 контейнеров для вторсырья были отправлены в Пряжинский район Карелии. Собранные в таких контейнерах отходы будут поступать на мусоросортировочную линию в Петрозаводске, где их будут делить на 23 фракции.
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