На Краснодонской улице в районе Люблино построили жилой дом по реновации

На юго-востоке Москвы, в районе Люблино, по программе реновации возвели новый дом. Как рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, общая площадь новостройки - более 41 тыс.