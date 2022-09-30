Пентагон потратит 12 млн долларов на обслуживание предназначенных для ВСУ радаров TPQ-50

wikipedia.org | David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon/CC BY-SA 2.0 Пентагон выделил более 12 миллионов долларов на обслуживание радиолокационных станций UKR/TPQ-50, которые предназначены украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.
wikipedia.org | David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon/CC BY-SA 2.0 Пентагон выделил более 12 миллионов долларов на обслуживание радиолокационных станций UKR/TPQ-50, которые предназначены украинской армии, сообщает пресс-служба ведомства.
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