Минометная мина из ПЭТ-пластика Битва за Бахмут с традиционной за последние лет сто нехваткой боеприпасовНеметаллические боеприпасы сегодня нередко вызывают реакцию.
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Минометная мина из ПЭТ-пластика Битва за Бахмут с традиционной за последние лет сто нехваткой боеприпасовНеметаллические боеприпасы сегодня нередко вызывают реакцию.
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