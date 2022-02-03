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Владимир Путин: «Убежден, что накопленный в Китае богатый опыт безупречной организации международных состязаний позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне»

Президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от Олимпиады-2022, которая стартует 4 февраля. «Важнейшее событие мирового значения – начинающиеся в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры.

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