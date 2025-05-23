РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В Ростокине покажут Севастопольские картины

Галерея «Ростокино» приглашает всех желающих на выставку картин «Увидеть и вспомнить». Это — совместный проект двух братьев-художников Виктора и Владимира Новиковых, которые родились в городе-герое Севастополе.

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