В Челябинской области возбуждены уголовные дела по обстоятельствам незаконного использования чужого товарного знака

В органах внутренних дел Магнитогорска, Октябрьского и Саткинского районов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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