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Новый обмен ударами: враг атакует Ростовскую область, ВС РФ бьют по порту Одессы

Новый обмен ударами: враг атакует Ростовскую область, ВС РФ бьют по порту Одессы

Новые сутки – новый обмен ударами. Противник в течение ночи нацеливал средства огневого поражения на Москву, Московскую, Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Волгоградскую области и целый ряд других регионов страны.

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