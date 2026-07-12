Новый обмен ударами: враг атакует Ростовскую область, ВС РФ бьют по порту Одессы

Новые сутки – новый обмен ударами. Противник в течение ночи нацеливал средства огневого поражения на Москву, Московскую, Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Волгоградскую области и целый ряд других регионов страны.
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