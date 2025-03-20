В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела об обстоятельствах ДТП в Республике Дагестан

По данным следствия, 19 марта 2025 года на федеральной автодороге «Кавказ» водитель, управлявший грузовым автомобилем, при совершении маневра нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом, двигавшимся в противоположном направлении.