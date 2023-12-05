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Сен-Сернен — самая большая романская постройка, дошедшая до наших дней. Главная достопримечательность Тулузы — базилика Святого Сатурнина или Сен-Сернен.

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