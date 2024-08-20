МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 368 подписчиков

Цена победы. "Месть Путина" обрушится на Украину, пророчит NYT – обмана Киеву не простят

Цена победы. "Месть Путина" обрушится на Украину, пророчит NYT – обмана Киеву не простят

Сегодня 3,6K прочитали Издание The New York Times пророчат Украине "месть Путина", которая обрушится на неё после вторжения ВСУ в Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх