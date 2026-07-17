Реквием рейсу Майк Отель – 17*. Заокеанский след злодеяния над Грабово

17 июля 2014 года в 16.20 по московскому времени необандеровцами в небе над селом Грабово Шахтёрского района ДНР был уничтожен борт 9M-MRD Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур.