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Скотт Риттер: под Работино перемалываются последние боеспособные части ВСУ

Скотт Риттер: под Работино перемалываются последние боеспособные части ВСУ

Украинцы бросили туда все, что у них есть.Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel сообщил о фатальной роли сражения на Ореховском направлении Запорожья в деле уничтожения самых боеспособных частей ВСУ.

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