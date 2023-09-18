Скотт Риттер: под Работино перемалываются последние боеспособные части ВСУ

Украинцы бросили туда все, что у них есть.Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel сообщил о фатальной роли сражения на Ореховском направлении Запорожья в деле уничтожения самых боеспособных частей ВСУ.