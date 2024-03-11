Агентство WADA призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 11 марта, заявило, что призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России, запланированные с 15 по 29 сентября, так как антидопинговый контроль не будет входить в компетенции Агентства, – сообщают СМИ.