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Агентство WADA призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России

Агентство WADA призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник, 11 марта, заявило, что призвало «не узаконивать» Игры дружбы в России, запланированные с 15 по 29 сентября, так как антидопинговый контроль не будет входить в компетенции Агентства, – сообщают СМИ.

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