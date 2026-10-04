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«Надежный щит»: Путин поздравил россиян с Днем Космических войск

«Надежный щит»: Путин поздравил россиян с Днем Космических войск

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Ежегодно 4 октября в РФ отмечается День Космических войск. Праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.

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