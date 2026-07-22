CME Group отчиталась за II квартал 2026 года с рекордной выручкой и чистой прибылью в $1 млрд

Крупнейший мировой оператор фьючерсных и опционных бирж CME Group Inc. (NASDAQ: CME) обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, подкрепив статус сильнейшего полугодия за всю историю существования биржи.
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