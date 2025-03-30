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Новости южных регионов

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В Буденновском муниципальном округе продолжаются проверки о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

В Буденновском муниципальном округе продолжаются проверки о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Буденновскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное проверочное мероприятие о постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших гражданство России.

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