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Войстратенко: Дом на 136 квартир по программе реновации сдан в Басманном районе

Войстратенко: Дом на 136 квартир по программе реновации сдан в Басманном районе

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по программе реновации на территории Центрального административного округа, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

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