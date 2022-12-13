Войстратенко: Дом на 136 квартир по программе реновации сдан в Басманном районе

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по программе реновации на территории Центрального административного округа, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по программе реновации на территории Центрального административного округа, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
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