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МОСИНФОРМ

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12–18 октября — Московская музейная неделя

12–18 октября — Московская музейная неделя

Фото: mos.ru Московская музейная неделя пройдет в столице с 12 по 18 октября. В рамках акции жители и гости города смогут бесплатно посетить музеи и выставочные площадки, подведомственные столичному Департаменту культуры.

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