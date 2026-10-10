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Катя Лель отказалась от пиар-романа с известным спортсменом

Катя Лель отказалась от пиар-романа с известным спортсменом

Певица Катя Лель в начале 2000-х получила множество предложений участвовать в фиктивных романах с известными спортсменами для продвижения своей карьеры.

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