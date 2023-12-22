Власти Чехии не связывают стрельбу в вузе с терроризмом

Погибли 14 человек. Стрелок покончил с собой.фото: policie.cz--> Стрельба на философском факультете Карлова университета, жертвами которой стали 14 человек, не связана с терроризмом или организованной преступностью.
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