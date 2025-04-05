В Москве будет установлен памятник Гейдару Алиеву. Этой новостью порадовал жителей столицы ее несокрушимый мэр.
Москва между Баку и Душанбе. Хотите, чтобы было как в Сирии?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шмаров
Муслим Магомаев был азербайджанцем.
Ответить
6 час.
Наталия
Сколько же можно прогибаться перед всеми этими современными баями и султанами? Вопрос, конечно, риторический, но все же очень стыдно за Россию.
Ответить
4 час.
леонид рыбаков
а что тогда вообще считать предательство народа ??? это и есть тихий геноцид в классическом виде по английскому методу ( когда власть свой народ начинает ненавидеть и унижать ) еще и к ваххабизму лояльно относится давая волю и не видя экстремизма в их действиях и помыслах( построить халифат на нашей крови ). ОЧНИТЕСЬ --ВЫ НЕ ЖИЛИ С НИМИ В РАБОЧИХ СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ИЛИ В КИШЛАКАХ И АУЛАХ И ПОЭТОМУ НЕ ВИДИТЕ ЭТУ ПОЛЗУЧУЮ ИСЛАМСКУЮ МИССИЮ ЭТИХ АДЕПТОВ --НИКОГДА ОНИ РОССИЯНАМИ НЕ СТАНУТ ИМ ПРОСТО СВОИ НЕ ДАДУТ ---ОНИ ВСЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫ В МЕЧЕТЬ НЕ ПРИШЕЛ НА УЧЕТ СТАВЯТ
Ответить
1 час.
Свежие комментарии