Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

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    а что тогда вообще считать предательство народа ??? это и есть тихий геноцид в классическом виде по английскому метод...Москва между Баку...
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Москва между Баку и Душанбе. Хотите, чтобы было как в Сирии?

Москва между Баку и Душанбе. Хотите, чтобы было как в Сирии?

В Москве будет установлен памятник Гейдару Алиеву. Этой новостью порадовал жителей столицы ее несокрушимый мэр.

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Комментарии
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Андрей Шмаров
Муслим Магомаев был азербайджанцем.
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6 час.
Наталия
Сколько же можно прогибаться перед всеми этими современными баями и султанами? Вопрос, конечно, риторический, но все же очень стыдно за Россию.
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4 час.
леонид рыбаков
а что тогда вообще считать предательство народа ??? это и есть тихий геноцид в классическом виде по английскому методу  ( когда власть свой народ начинает ненавидеть и унижать ) еще и к ваххабизму лояльно относится давая волю и не видя экстремизма в их действиях и помыслах( построить халифат на нашей крови ). ОЧНИТЕСЬ --ВЫ НЕ ЖИЛИ С НИМИ В РАБОЧИХ СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ИЛИ В КИШЛАКАХ И АУЛАХ И ПОЭТОМУ НЕ ВИДИТЕ ЭТУ ПОЛЗУЧУЮ ИСЛАМСКУЮ МИССИЮ ЭТИХ АДЕПТОВ --НИКОГДА ОНИ РОССИЯНАМИ НЕ СТАНУТ ИМ ПРОСТО СВОИ НЕ ДАДУТ ---ОНИ ВСЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫ В МЕЧЕТЬ НЕ ПРИШЕЛ НА УЧЕТ СТАВЯТ
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1 час.
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