Москва между Баку и Душанбе. Хотите, чтобы было как в Сирии?

Сколько же можно прогибаться перед всеми этими современными баями и султанами? Вопрос, конечно, риторический, но все же очень стыдно за Россию.

леонид рыбаков

а что тогда вообще считать предательство народа ??? это и есть тихий геноцид в классическом виде по английскому методу ( когда власть свой народ начинает ненавидеть и унижать ) еще и к ваххабизму лояльно относится давая волю и не видя экстремизма в их действиях и помыслах( построить халифат на нашей крови ). ОЧНИТЕСЬ --ВЫ НЕ ЖИЛИ С НИМИ В РАБОЧИХ СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ИЛИ В КИШЛАКАХ И АУЛАХ И ПОЭТОМУ НЕ ВИДИТЕ ЭТУ ПОЛЗУЧУЮ ИСЛАМСКУЮ МИССИЮ ЭТИХ АДЕПТОВ --НИКОГДА ОНИ РОССИЯНАМИ НЕ СТАНУТ ИМ ПРОСТО СВОИ НЕ ДАДУТ ---ОНИ ВСЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫ В МЕЧЕТЬ НЕ ПРИШЕЛ НА УЧЕТ СТАВЯТ