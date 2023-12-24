"Продленка" для детей с особенностями развития работает в Уссурийске

В Уссурийске появилась "продленка" для детей, имеющих особенности развития. "Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ" (6+) открыта при центре "Сосновый дворик", на реализацию своей задумки сотрудники центра выиграли президентский грант.
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