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Закон, порядок, государство

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"Продленка" для детей с особенностями развития работает в Уссурийске

"Продленка" для детей с особенностями развития работает в Уссурийске

В Уссурийске появилась "продленка" для детей, имеющих особенности развития. "Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ" (6+) открыта при центре "Сосновый дворик", на реализацию своей задумки сотрудники центра выиграли президентский грант.

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