"Продленка" для детей с особенностями развития работает в Уссурийске

В Уссурийске появилась "продленка" для детей, имеющих особенности развития. "Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ" (6+) открыта при центре "Сосновый дворик", на реализацию своей задумки сотрудники центра выиграли президентский грант.