В чудесном плену у Калипсо. Надежды не уходят

О прелестная Калипсо! Я твой пленник Одиссей!Ты меня околдовала, увезла на Кюндюбэй.Я служил тебе исправно, деньги все свои отдал,Я не пил, не хулиганил, тебя всюду восхвалял!Второй год меня ты держишь - не ропщу и не скулю,Что б ночами не скучала - песенки тебе пою!Окажи и мне услугу, позабудь про свою лень,Прикажи, что б мою мышку проглотил большой тайменьНа завтрак у нас чумовые оладушки от КэпаЧитать далее .