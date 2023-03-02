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Глава МИД Бербок: вопрос поставок истребителей Украине на данный момент неактуален для Германии

Глава МИД Бербок: вопрос поставок истребителей Украине на данный момент неактуален для Германии

Вопрос передачи истребителей Украине в настоящее время является неактуальным для Германии. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступила руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок.

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