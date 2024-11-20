Остин: США дали Киеву противопехотные мины из-за изменения тактики ВС РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Лаосе, подтвердил, что Соединенные Штаты начали предоставлять Киеву противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск.
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