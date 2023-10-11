Школа на 600 мест строится в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе по адресу: Кольская улица, владение 8 строится школа на 600 воспитанников. В настоящее время ведутся монолитные работы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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