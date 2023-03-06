В этой статье поговорим про возобновление серийного производства обновлённой LADA Vesta NG и степени её локализации

Здравствуйте, дорогие читатели! Когда я в 2022 году писал, что надо не смеяться над АВТОВАЗом и упрощённой LADA Granta, а просто набраться терпения и подождать, то мне очень и очень многие писали, что я ориентирован исключительно на прославление АВТОВАЗа и реальность была бы другой.
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