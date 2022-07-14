Зеленый театр ВДНХ приглашает на две премьеры

14 и 15 июля в Зеленом театре на ВДНХ ждут всех поклонников театра. В четверг всемирно известная опера «Кармен» прозвучит на сцене в новом прочтении режиссера Максима Диденко, в пятницу здесь представят масштабный спектакль «Рабочий и Колхозница.