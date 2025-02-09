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Ограничения на полеты сняты: аэропорт Стригино вновь принимает рейсы

Ограничения на полеты сняты: аэропорт Стригино вновь принимает рейсы

В нижегородском аэропорту Стригино Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее для безопасности полетов.

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