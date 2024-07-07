Сийярто: председательство Венгрии в Евросоюзе — миротворческая миссия на шесть месяцев

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира» на следующей неделе.
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