Правительство Германии потратило €239 млн на внешних консультантов

В 2023 году правительство Германии потратило на внешних консультантов значительно больше денег, чем в предыдущем году, 1 декабря пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на отчет федерального министерства финансов Германии для бюджетного комитета бундестага.
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