Главу города Череповца Маргариту Гусеву сравнили с Омаром Хайямом и Николаем Вторым

Сегодня глава города Череповца Маргарита Гусева отмечает день рожденья. Поздравление ей написал её бывший подчинённый и коллега, заместитель председателя городской думы Роман Маслов, являющийся ныне главой администрации Череповецкого района.
Сегодня глава города Череповца Маргарита Гусева отмечает день рожденья. Поздравление ей написал её бывший подчинённый и коллега, заместитель председателя городской думы Роман Маслов, являющийся ныне главой администрации Череповецкого района.
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