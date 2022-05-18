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Главу города Череповца Маргариту Гусеву сравнили с Омаром Хайямом и Николаем Вторым

Главу города Череповца Маргариту Гусеву сравнили с Омаром Хайямом и Николаем Вторым

Сегодня глава города Череповца Маргарита Гусева отмечает день рожденья. Поздравление ей написал её бывший подчинённый и коллега, заместитель председателя городской думы Роман Маслов, являющийся ныне главой администрации Череповецкого района.

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