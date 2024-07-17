Выплату за непрерывный стаж ввели на челябинском заводе ОМК

Дополнительную меру поддержки сотрудники «ОМК Трубодеталь» получат уже в этом месяце. Челябинский завод Объединенной металлургической компании оказался в списке предприятий ОМК, где вводят ежегодную выплату за непрерывный стаж работы.
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