Дзюба опубликовал слова Джима Керри: «Не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте близким»

Артем Дзюба показал, каких жизненных принципов придерживается. Нападающий «Зенита» опубликовал в своем телеграм-канале высказывания актера Джима Керри о том, как надо относиться к мнениям других о себе.

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