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Что посмотреть в Петербурге: неклассические маршруты

Петербург – главный город для российского туриста. Сюда принято ездить одному или с компанией, летом и зимой, но по традиции обязательно сделать фотографии на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и на главной лестнице Эрмитажа.

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