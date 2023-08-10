Что посмотреть в Петербурге: неклассические маршруты

Петербург – главный город для российского туриста. Сюда принято ездить одному или с компанией, летом и зимой, но по традиции обязательно сделать фотографии на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и на главной лестнице Эрмитажа.
Петербург – главный город для российского туриста. Сюда принято ездить одному или с компанией, летом и зимой, но по традиции обязательно сделать фотографии на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и на главной лестнице Эрмитажа.
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