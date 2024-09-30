10 предметов первой необходимости для зимнего гардероба

Хотите бороться с холодной погодой, не жертвуя чувством моды? Мы точно знаем, что вам нужно. От шикарных узких джинсов и эффектных пальто до классических кашемировых свитеров и водолазок — основные вещи этого сезона такие же прохладные, как и температура.