На фото с Марса попал странный артефакт

Необычный силуэт на снимке Curiosity вновь вызвал разговоры о загадочной жизни на Марсе, но разгадка оказалась гораздо прозаичнее Марсоход NASA Curiosity сфотографировал на Марсе странный темный объект, напоминающий медузу с длинными щупальцами.