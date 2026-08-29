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На фото с Марса попал странный артефакт

На фото с Марса попал странный артефакт

Необычный силуэт на снимке Curiosity вновь вызвал разговоры о загадочной жизни на Марсе, но разгадка оказалась гораздо прозаичнее Марсоход NASA Curiosity сфотографировал на Марсе странный темный объект, напоминающий медузу с длинными щупальцами.

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