На фото с Марса попал странный артефакт

Необычный силуэт на снимке Curiosity вновь вызвал разговоры о загадочной жизни на Марсе, но разгадка оказалась гораздо прозаичнее Марсоход NASA Curiosity сфотографировал на Марсе странный темный объект, напоминающий медузу с длинными щупальцами.
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