«Зона смерти». В центре Севастополя взорвана «Мазда», водитель даже не успел завести машину

Меньше месяца назад в этом же районе погиб офицер-подводник Илья Сергеев Фото: Соцсети Ранним утром 2 сентября севастопольскую улицу Колобова разбудит сильный взрыв.
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