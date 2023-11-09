На развитие Березников и Соликамска будет выделено дополнительно 705 миллионов рублей

Средства будут выделены в течение ближайших двух лет.Региональные власти намерены выделить дополнительно 705 млн рублей на благоустройство Березниковской и Соликамской агломерации в течение ближайших двух лет.
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