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Мировое обозрение

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Из-за атаки врага на Севастополь погиб ребёнок, ранены 3 человека

Из-за атаки врага на Севастополь погиб ребёнок, ранены 3 человека

Атака на Севастополь обернулась трагедией: жертвой удара стал ребёнок. Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных ранений прямо в карете скорой помощи, когда медики пытались доставить её в больницу.

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