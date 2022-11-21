Клэй Томпсон реализовал 10 3-очковых и набрал 41 очко с «Хьюстоном»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон провел лучший для себя матч в новом сезоне. Во встрече с «Хьюстоном» (127:120) Клэй реализовал 10 3-очковых и записал на свой счет 41 очко.
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