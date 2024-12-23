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5 лет назад первый поезд прошел Крымский мост: как поздравят пассажиров

5 лет назад первый поезд прошел Крымский мост: как поздравят пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять лет назад, 23 декабря 2019 года в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился поезд "Таврия" – первый после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста.

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