5 лет назад первый поезд прошел Крымский мост: как поздравят пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять лет назад, 23 декабря 2019 года в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился поезд "Таврия" – первый после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста.