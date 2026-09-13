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ИА Регнум

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На гала-ужине БРИКС подали десерт с сусальным золотом и гималайские сморчки

На гала-ужине БРИКС подали десерт с сусальным золотом и гималайские сморчки

Рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом, гималайские сморчки с шафраном, кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал были в меню гала-ужина, который премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил в честь участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

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