На гала-ужине БРИКС подали десерт с сусальным золотом и гималайские сморчки

Рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом, гималайские сморчки с шафраном, кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал были в меню гала-ужина, который премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил в честь участников саммита БРИКС в Нью-Дели.