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Васильев об отзыве нейтральных статусов у фигуристов: «Ребятам нужно подавать в суды, чтобы им компенсировали утраченную выгоду и моральный ущерб»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским фигуристам, у которых отозвали нейтральный статус, нужно подавать в суд на ISU.

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