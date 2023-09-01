Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Медведев одержал 250-ю победу на харде

Даниил Медведев обыграл Кристофера О’Коннелла во втором круге US Open – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2.  Для россиянина это 250-я побед на харде (при 83 поражениях).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх