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Сгниёт в тюрьме: Приговор убийце командира подлодки «Краснодар» получит максимальный срок

Сгниёт в тюрьме: Приговор убийце командира подлодки «Краснодар» получит максимальный срок

Сгниёт в тюрьме: Приговор убийце командира подлодки «Краснодар» получит максимальный срок. На следующей неделе, 28 октября, в суде будет заслушано последнее слово обвиняемого в убийстве бывшего командира подлодки Черноморского флота «Краснодар», который был застрелен во время утренней пробежки в краснодарском парке.

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